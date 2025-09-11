Elezioni regionali in Calabria, prima uscita pubblica per la candidatura di Calabrese: la soddisfazione del sindaco Locri

Il sindaco di Locri Fontana ha espresso il proprio compiacimento, dichiarandosi “lusingato e particolarmente orgoglioso” per l’entusiasmo e la partecipazione riscontrati nell’apertura della campagna elettorale di Giovanni Calabrese. In particolare, lo hanno colpito le parole del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che non ha esitato a definire Calabrese “tra i migliori Assessori della sua squadra” e, soprattutto, a descriverlo come “un politico di razza, concreto, capace di trasformare la visione in risultati tangibili”.

“Mi ha emozionato – ha sottolineato Fontana-, ascoltare il Presidente Occhiuto affermare pubblicamente che, pur ricoprendo il prestigioso incarico di Vice Coordinatore nazionale di Forza Italia, se avesse una preferenza libera, la esprimerebbe senza esitazione per Giovanni Calabrese. Un riconoscimento che va oltre il piano politico e che certifica le qualità umane e amministrative di Giovanni, il suo impegno costante e la sua passione”.

Il percorso di Calabrese in Regione, infatti, non è stato casuale. A lui, Occhiuto ha affidato deleghe di grande peso e responsabilità, dalle politiche del Lavoro e alla Formazione Professionale, per poi aggiungere quelle al Turismo e all’Ambiente. Ambiti cruciali per la crescita e il riscatto della Calabria. Deleghe delicate e complesse che Calabrese ha interpretato con disciplina, abnegazione e spirito di servizio, mettendo sempre al centro il bene comune e riuscendo a dare risposte concrete ai territori. Grazie al suo lavoro, il progetto condiviso con la squadra di Governo regionale ha potuto registrare risultati eccellenti, riconosciuti oggi a tutti i livelli.

“Da fraterno amico – aggiunge ancora Fontana – e da amministratore che ha camminato al suo fianco nel percorso di riscatto e crescita della nostra città, avviato nel 2013, non posso che sentirmi orgoglioso. Le parole del Presidente Occhiuto confermano che la strada intrapresa è quella giusta, che i sacrifici non sono stati vani e che i risultati iniziano a parlare da soli. Giovanni ha dimostrato che, anche partendo da Locri, con impegno e serietà, si può diventare un punto di riferimento per l’intera Calabria. Da locrese, non posso che provare una grande emozione e un profondo senso di fierezza, appartenendo a quel gruppo di pionieri che nel 2013 ha condiviso con lui l’inizio di un cammino che oggi porta frutti concreti e importanti per il nostro territorio”.