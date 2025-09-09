Elezioni Regionali in Calabria, Pazzano nella lista di Tridico: “lo ringrazio e mi impegnerò affinché possa diventare presidente”

“Ringrazio di cuore Pasquale Tridico per avermi voluto nella sua lista Presidente. È un gesto che riconosce il lavoro che, insieme a La Strada, abbiamo portato avanti in questi anni per rafforzare il campo progressista nel nostro territorio e per porre una concreta visione di Restanza per questa terra. Le nostre battaglie storiche, i temi che sono sempre stati il cuore del nostro impegno hanno trovato spazio centrale nel programma della coalizione”. Comincia così la nota stampa di Saverio Pazzano, che ringrazia Tridico per averlo inserito nella lista elettorale.

“Questo conferma che Pasquale Tridico è la persona capace di unire, di parlare a ciascuna persona di Calabria, perché incarna i valori di competenza, giustizia sociale e impegno concreto di cui la Calabria ha un bisogno urgente. La sua candidatura rappresenta una vera occasione di svolta per la nostra regione: l’opportunità di aprire finalmente una nuova stagione politica, capace di liberare energie, talenti e prospettive troppo a lungo soffocate”.

“Questo riconoscimento mi onora e al tempo stesso mi responsabilizza. Con La Strada abbiamo sempre creduto in una politica fatta di ascolto, partecipazione e lotte concrete per i diritti, capace di costruire futuro. Mi impegnerò con tutte le mie energie perché Pasquale Tridico possa diventare il Presidente di questa straordinaria e bellissima regione, guidandola verso il cambiamento che merita” conclude Pazzano.