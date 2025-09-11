Elezioni regionali in Calabria, Noi Moderati presenta i candidati della Circoscrizione di Reggio

Sabato 13 settembre alle 15.00 il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria ospiterà la presentazione ufficiale dei candidati alla carica di Consigliere Regionale di “Noi Moderati” per la Circoscrizione SUD, in vista delle elezioni in programma il 5 e 6 ottobre 2025. L’incontro, che sarà presieduto dal Coordinatore Provinciale Noi Moderati Reggio Calabria Nino Foti, sarà l’occasione per focalizzare l’attenzione sulle necessità del territorio e sulle prospettive di sviluppo alla luce di un appuntamento elettorale importantissimo per il futuro della Calabria.

Saranno presenti i candidati Antonino Crea, Francesca Eroi, Orlando Fazzolari, Antonio Malara, Marilena Maria Morrone, Maria Grazia Pascale e Gaetano Rao.