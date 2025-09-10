Elezioni Regionali in Calabria, la giovane Cetty Scarcella in campo per Forza Italia

La giovane Concetta “Cetty” Scarcella ha di fatto formalizzato il suo ingresso in Forza Italia con la sua candidatura al Consiglio Regionale nella circoscrizione Sud, a sostegno della ricandidatura del Presidente Roberto Occhiuto. La scelta della candidata si inserisce pienamente nella strategia del partito di valorizzare nuove figure, capaci di coniugare competenza e una profonda conoscenza del territorio. Per Cetty Scarcella questo passo rappresenta un ritorno alle origini. I suoi primi passi nell’impegno politico sono stati mossi proprio tra le fila di Forza Italia Giovani, dove ha maturato una profonda comprensione dei valori e degli ideali che animano il partito, ritrovandosi in quella identità.

“Forza Italia non è solo una scelta politica – ha dichiarato Scarcella – ma l’appartenenza ad una famiglia di valori in cui credo fermamente. Ritrovo un partito più coeso che mai, con una visione precisa e concreta che, attraverso competenza e programmazione, trasforma le idee in fatti. La riconferma del Presidente Occhiuto rappresenta la miglior garanzia e l’unica strada percorribile per un futuro di crescita e stabilità per la nostra regione”. La candidatura di Cetty Scarcella nasce dalla forte volontà di una giovane donna determinata a contribuire attivamente al rilancio della propria terra. “Il nostro potenziale di crescita – prosegue la candidata – è immenso. Dobbiamo lavorare per creare sinergie tra le realtà produttive e le grandi opportunità logistiche, attirando ulteriori investimenti e creando di conseguenza occupazione qualificata per i nostri giovani. Il mio obiettivo è fare da ponte tra le esigenze dei cittadini e il governo regionale, per valorizzare le nostre eccellenze ed affrontare le criticità con un approccio propositivo”.

Scarcella: “possiamo costruire un futuro di concretezza, sviluppo e speranza per la nostra amata Calabria”

La candidatura di Cetty Scarcella è un chiaro segnale di Forza Italia verso il rinnovamento e la valorizzazione delle energie più brillanti del territorio, di investimento in nuove qualificate risorse, confermando il modus operandi attuato negli ultimi anni dal Segretario regionale della Calabria, Francesco Cannizzaro. “Il mio impegno sarà volto a dare voce a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle istanze delle giovani generazioni e delle donne, che meritano di essere protagoniste nella vita politica e sociale della regione. Sono pronta – conclude Cetty Scarcella – a mettere la mia energia, il mio entusiasmo e la mia competenza al servizio di tutti i calabresi. Insieme al Presidente Occhiuto, all’onorevole Cannizzaro ed a tutta la squadra di Forza Italia e del CentroDestra, possiamo costruire un futuro di concretezza, sviluppo e speranza per la nostra amata Calabria”.