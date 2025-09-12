Elezioni Regionali in Calabria, Giovanni Muraca inaugura la sua segreteria politica: data e ora

“Il candidato, consigliere regionale uscente del Partito Democratico, Giovanni Muraca, aprirà ufficialmente la sua corsa alle elezioni inaugurando domenica 14 settembre alle ore 18,30 la sua segreteria politica sita in Corso Vittorio Emanuele n. 19, a poca distanza da Piazza Indipendenza. Nel corso dell’iniziativa Muraca presenterà il nuovo spazio di incontro, ascolto e partecipazione e si confronterà con i simpatizzanti, gli amministratori locali e gli iscritti del Partito Democratico sulle linee guida del programma elettorale. Il momento di confronto è aperto alla cittadinanza tutta”. Così in una nota Muraca annuncia l’apertura della sua segreteria politica.

