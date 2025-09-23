Elezioni Regionali in Calabria, Franco Sarica incontra i cittadini: nuovo appuntamento a Reggio Calabria. Ci sarà anche Durigon | INFO

Continua anche la campagna elettorale di Franco Sarica, ex Consigliere e Assessore Comunale di Reggio Calabria che ha deciso di ritornare in politica – dopo 15 anni – candidandosi al Consiglio Regionale della Calabria. Sarica parlerà ai cittadini venerdì 26 settembre, alle ore 21.30, presso il “Kalura” di Catona. Per l’occasione, interverrà anche l’Onorevole Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A seguire l’intrattenimento musicale con Joe Pugliese.