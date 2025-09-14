Elezioni Regionali in Calabria, ennesima frecciata di Straface a Tridico: “anche sui medici cubani spara cavolate”

Pasqualina Straface, consigliere regionale calabrese, stuzzica ancora il candidato dell'area avversaria Pasquale Tridico

Pasqualina Straface

“Ancora una volta l’economista laureato in Scienze politiche Pasquale Tridico spara numeri a caso. Ma con il corposo staff che l’europarlamentare in vacanza in Calabria ha a Bruxelles, non riesce proprio a farsi scrivere due numeri in fila che abbiano un senso e che siano almeno un minimo verificati? L’ultima del nostro gaffeur nazionale – quello che fa ridere mezza Italia parlando delle tre province calabresi e di Bagnaro Calabro – riguarda i medici cubani. Secondo l’ex disastroso presidente dell’Inps il 30% dei camici bianchi caraibici sarebbe scappato dalla Calabria. Una cavolata colossale, una fake news priva di fondamento”. Così Pasqualina Straface, consigliere regionale calabrese.

“Ripasso con numeretti per chi fino a qualche settimana fa vedeva la nostra Regione solo su Google Maps. I medici cubani arrivati in Calabria fino allo scorso luglio sono circa 350, di questi negli ultimi mesi in 11 hanno deciso liberamente di andare a lavorare in altre strutture, di raggiungere familiari all’estero, di tornare a Cuba dopo quasi tre anni di missione. Solo 11 su 350, caro Tridico. Il 3% e non il 30%, gentile improvvisato contabile della domenica. I numeri professore, i numeri”.

