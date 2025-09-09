Elezioni Regionali in Calabria, domani a Reggio la presentazione ufficiale dei candidati del PD

Domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 11.00 in piazza Camagna a Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati del Pd nel collegio Sud alle prossime elezioni regionali. Saranno presenti tutti i candidati: i sindaci Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), Giuseppe Ranuccio (Palmi) e Vincenzo Maesano (Bovalino), Patrizia Carmen Rodi Morabito, imprenditrice agricola e dirigente Coldiretti; Lucia Nucera, assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria; Maria Teresa Floccari, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Siderno; oltre al consigliere regionale uscente Giovanni Muraca.

Alla conferenza prenderanno parte anche il segretario provinciale della Federazione Metropolitana del Pd di Reggio Calabria, Giuseppe Panetta, e la segretaria cittadina del partito Valeria Bonforte. L’incontro sarà l’occasione, si legge in una nota, “per illustrare alla stampa e alla cittadinanza la squadra del Pd nel collegio Sud, che unisce esperienze amministrative di primo piano e la passione civile di chi rappresenta con competenza e credibilità i territori”.