Elezioni regionali in Calabria, Antoniozzi (FdI): “confronto di idee, non scontro tra persone”

“Auspichiamo che le elezioni regionali non siano uno scontro tra persone ma un confronto di idee. Sembra una cosa ovvia ma non lo è“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Noi abbiamo costruito delle liste che contribuiranno, ne siamo certi, alla vittoria di Occhiuto e del centrodestra mettendo in campo la nostra coordinatrice regionale e sottosegretaria agli interni. È legittimo scontrarsi ovviamente in campagna elettorale ma deve avvenire sul terreno delle proposte e delle idee. Se tutto si sposta sulla personalizzazione il risultato è che i cittadini non votano“.

“La Calabria ha bisogno di umiltà e di convinzione allo stesso tempo. Nessuno da solo può risolvere i problemi di una regione ma c’è bisogno di sinergia e collegialità. Si può sempre dire che bisognava fare meglio ma si deve indicare come – conclude Antoniozzi – mentre bisogna comunque mantenere sempre il rispetto per gli avversari”.