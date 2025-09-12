Elezioni Regionali: il sondaggio per le Marche, ecco chi è davanti | DATI

Acquaroli davanti a Ricci nella corsa per la guida delle Marche. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 10 e 11 settembre, in vista delle elezioni regionali. Il 51% degli intervistati indica il governatore uscente, mentre il 45,5% sceglie lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci. Gli altri candidati sono al 3,5% ma ci sono ancora il 10% di incerti, con una stima dei votanti tra il 50 e il 54%.

Liste

Guardando le liste, FdI viene indicata dal 28%, Forza Italia dal 9%, la Lega dal 5% (altre liste del centrodestra che sostengono Acquaroli dal 9%). Sul fronte del centrosinistra il Pd ad oggi avrebbe il 25% dei voti, Avs il 7%, il M5S il 5% (altre liste per Ricci l’8,5%).