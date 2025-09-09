Elezioni Regionali, il sondaggio di Noto per Porta a Porta: la situazione in Calabria, Marche e Toscana. Tutti i DATI

Secondo un Sondaggio dell’Istituto Noto per “Porta a Porta”, in onda da questa sera su Rai Uno, nelle Marche è in vantaggio Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra, al 49,5% dei consensi mentre il candidato del centrosinistra Matteo Ricci è al momento al 47%. In Calabria, il presidente uscente e candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto sarebbe al 54% mentre il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico sarebbe al 45,5%.

Infine in Toscana il Presidente uscente e candidato del centrosinistra Eugenio Giani sarebbe al 57% contro il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi al 39%.