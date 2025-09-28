Elezioni Regionali, il primo DATO dell’affluenza nelle Marche ed in Valle d’Aosta

L’affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali nelle Marche è del 10,84%. Quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (13,43%). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (12,71%), segue la provincia di Ascoli Piceno (10,36%), poi Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%). I prossimi dati sull’affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23 di oggi. Il dato finale verrà reso noto domani alle 15, quando saranno definitivamente concluse le operazioni di voto.
Valle d’Aosta, alle 12 ha votato il 21,68%
Alle 12 ha votato il 21,68% degli aventi diritto alle elezioni regionali in Valle d’Aosta (22.379 votanti su 103.223). Il dato è stato fornito dall’ufficio elettorale della regione. Per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta ha invece votato il 19,06% (5.448 votanti su 28.590). I seggi chiuderanno alle 23 e domani è previsto lo spoglio. Nel 2020, quando si votava su due giornate, alle 12 aveva votato il 17,6% alle Regionali e il 16,6% alle Comunali di Aosta.