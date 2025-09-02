Elezioni Regionali, il Premier Meloni ed i leader del centrodestra nelle Marche a sostegno del Governatore uscente

StrettoWeb

E’ programmato un evento con i leader del centrodestra ad Ancona mercoledì 17 settembre a sostegno di Francesco Acquaroli, governatore uscente e candidato a un nuovo mandato da presidente delle Marche. Il presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia), e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi sono attesi nel capoluogo nel pomeriggio. Nelle Marche si vota il 28 e 29 settembre.