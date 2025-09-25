Elezioni Regionali, il ministro Lollobrigida ed Arianna Meloni in Calabria a sostegno delle liste di Fdi

E’ nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il centrodestra è compatto al fianco di Roberto Occhiuto e tra le liste di Fratelli d’Italia spicca la candidatura del sottosegretario Wanda Ferro. A sostegno dell’esponente del governo Meloni e degli altri candidati, arriveranno in regione il Ministro Francesco Lollobrigida ed Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi.

Lollobrigida a Soverato, Meloni a Vibo

Il Ministro Francesco Lollobrigida sarà il protagonista di un evento che si terrà a Soverato il 2 ottobre presso il Miramare, alla presenza di Nicola Caruso, dell’esecutivo nazionale della Gioventù Nazionale. Mentre Arianna Meloni arriverà in Calabria il 3 ottobre alle ore 11:30 a Vibo Valentia presso la Biblioteca Comunale di Via Jan Palach. In ambedue gli eventi saranno presenti tutti i candidati della lista di Fratelli d’Italia e Wanda Ferro, coordinatore regionale di Fdi.