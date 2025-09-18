Elezioni Regionali, il ministro Antonio Tajani atteso ad Aosta

Sabato 20 settembre il vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà in visita in Valle d’Aosta in vista delle elezioni regionali e comunali del prossimo 28 settembre. I momenti pubblici previsti sono la visita al gazebo di Forza Italia in Place des Franchises ad Aosta, alle 16.15, da dove poi proseguirà a piedi verso il Théatre de la Ville, all’interno del quale alle 17 si terrà un evento politico-elettorale con un focus sull’attuale riforma della giustizia.