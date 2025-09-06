Elezioni Regionali, il centrodestra è avanti in Calabria: nel report Human Index di Vis Factor in vantaggio Occhiuto su Tridico | DATI

Secondo il rapporto Human Index, l’esclusivo indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening realizzato da Vis Factor, in collaborazione con l’istituto sondaggistico EMG Different, in Calabria, con un sentiment positivo del 55,5%, Roberto Occhiuto, presidente uscente ricandidato dal centrodestra alle elezioni del 5 e 6 ottobre prossimi, è in testa rispetto al rivale Pasquale Tridico, europarlamentare e candidato del centrosinistra, che raccoglie il 39,6%.

In Calabria i temi connessi alle elezioni regionali più discussi sui social sono: infrastrutture (25,4%), economia (19,2%), sanità (14,6%), turismo (10,4%), sicurezza (8,8%). Per il risultato finale nulla è compromesso per il centrosinistra in quanto c’è circa un mese di campagna elettorale in cui, sicuramente, ne vedremo delle belle.