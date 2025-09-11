Elezioni Regionali, Giuseppe Ranuccio: “sanità, ambiente, turismo e sociale, le nostre sfide per una Calabria diversa”

Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi e candidato al Consiglio Regionale con il Partito Democratico nella circoscrizione Sud, ha preso parte ieri alla presentazione dei candidati in Piazza Camagna a Reggio Calabria. Nel suo intervento Ranuccio ha spiegato le ragioni della candidatura: “ho scelto di mettermi in gioco per portare in Regione lo stesso metodo che mi ha guidato da Sindaco: dedizione ventiquattro ore al giorno, ascolto costante dei cittadini e risposte concrete ai loro bisogni”.

Un passaggio forte è stato dedicato alla sanità: “non è vero che tutto funziona. La migrazione sanitaria continua, mancano medici e anche i professionisti cubani stanno lasciando la Calabria. La sanità va ricostruita con serietà e responsabilità”. Sul fronte ambientale Ranuccio ha sottolineato: “la riforma Arrical è stata un fallimento. Ha bloccato gli investimenti su idrico e depurazione e ha fatto aumentare i costi dello smaltimento. A breve saremo chiamati a valutare questioni importantissime come quella del rigassificatore: servono scelte responsabili e trasparenti, che tengano conto della sicurezza e dello sviluppo sostenibile della nostra terra”.

Ampio spazio è stato riservato anche al turismo e alle potenzialità della Città Metropolitana: “abbiamo paesaggi e coste straordinarie che meritano una vera strategia di crescita. Nonostante il mancato conferimento delle deleghe da parte della Regione, siamo riusciti comunque ad adottare il Piano del Turismo. È la prova che con programmazione e coraggio si può andare avanti”. Ranuccio ha poi richiamato l’attenzione sul ruolo strategico di Gioia Tauro: “il porto è una grande opera, ma senza lo sviluppo del retroporto resta incompiuto. Dobbiamo lavorare per farlo diventare un vero motore di sviluppo per tutta la Calabria”. Infine, un accento sul sociale: “troppe volte i Comuni hanno dovuto sopperire alle mancanze regionali, penso ad esempio all’assistenza specialistica. È inaccettabile lasciare sole le famiglie di fronte a questi bisogni”.

Ranuccio ha concluso con un appello alla partecipazione: “Sono già tanti i sostenitori della nostra proposta. Ma noi abbiamo il dovere di parlare anche a soprattutto ai delusi che non intendono votare. La politica, se fatta con serietà e coerenza, può ancora dare risposte. È il momento di credere in un futuro diverso per la Calabria”.

La campagna elettorale di Giuseppe Ranuccio prosegue e venerdì 12 settembre alle ore 18:00 sarà inaugurata la nuova sede di Reggio Calabria, in via Arcovito n. 6, di fronte alla Scuola San Vincenzo de’ Paoli.