Elezioni Regionali, Giuseppe Conte torna in Calabria a sostegno di Tridico

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Calabria i giorni 1, 2 e 3 ottobre a sostegno del candidato del fronte progressista alla carica di governatore Pasquale Tridico con numerosi impegni in varie province della Regione. Di seguito l’agenda dell’ex premier per domani mercoledì 1 ottobre:
11.20 – UNICAL – Anfiteatro polifunzionale Unical – Arcavacata (CS) – incontro con associazioni e studenti – previsto un punto stampa
16.00- Azienda Amarelli – Contrada Amarelli, Rossano Stazione (CS) – visita museo liquirizia
17.20 – Passeggiata con i cittadini in via Nazionale (davanti alla BNL) – Corigliano Scalo (CS)
19.00 – incontro pubblico – piazza dell’Acqua Sulfurea – Cassano allo Ionio (CS)