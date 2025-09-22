Elezioni Regionali, Gelmini: “fondamentale portare al voto i moderati”

“Noi dobbiamo riuscire a motivare i nostri elettori, convincerli dell’importanza della posta in gioco, dell’essenzialità del loro voto”. E’ quanto ha detto Mariastella Gelmini, parlamentare di Noi Moderati, a margine di un’iniziativa elettorale a Urbino in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. “Perché davvero in questa circostanza ogni voto è importante. E sono importanti i voti dei moderati, degli elettori centrali dello schieramento”, rimarca Gelmini. “Noi siamo convinti che con Noi Moderati, con Maurizio Lupi e le nostre liste con i nostri candidati, con il lavoro che è stato fatto sul territorio, possiamo fare la differenza”, evidenzia Gelmini.

“Dobbiamo portare le persone al voto – ha detto ancora Mariastella Gelmini – perché l’affluenza è il vero pericolo. Acquaroli ha governato bene, ha assicurato a questa regione crescita e prosperità. Ha ottenuto importanti risultati nel rapporto con il governo. Ha iniziato a ricollegare la regione con il resto del Paese, deve poter continuare questo lavoro. E Noi Moderati lo sostiene convintamente”.