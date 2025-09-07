Elezioni Regionali, Foti: “il centrodestra andrà compatto in tutte le regioni”

“Sicuramente il centrodestra andrà compatto in tutte le regioni. In alcune abbiamo già individuato il candidato, nelle altre ovviamente lo individueremo. Non è un problema di partiti: si tratta di trovare la persona migliore per dare il migliore risultato. Non siamo interessati a puntare bandierine da una parte o dall’altra. Fratelli d’Italia è il primo partito italiano, lo confermano tutti i sondaggi. Saremo sicuramente determinanti per il centrodestra per vincere le elezioni, laddove ovviamente l’elettorato ci premierà”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di Coesione, Tommaso Foti a margine delle giornate di studio su Europa e conservatori, in corso a Igea Marina e promosse dalla fondazione ufficiale dei conservatori europei “New Direction”.