Elezioni Regionali, Fico è il candidato del centrosinistra in Campania. Conte: “c’è grande entusiasmo”

“Se il centrosinistra dovesse vincere in tutte le Regioni del Sud sarebbe un fortissimo segnale politico per il Governo e a Roma difficilmente potrebbero sottovalutarlo”. È quanto ritiene Giuseppe Conte, giunto a Napoli, per la presentazione del candidato presidente del centrosinistra alla Regione Campania.

Il primo appuntamento elettorale della coalizione c’è stato nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Con Conte che ha voluto ringraziare tutti i partiti della coalizione, c’era anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha conquistato Palazzo San Giacomo nell’ottobre di quattro anni con una coalizione che comprende appunto anche il Movimento Cinque Stelle.

Le parole di Fico

“Da oggi procediamo guardando sempre i più deboli, chi sta male, chi ancora oggi non riesce a mettere il piatto a tavola”. Lo ha detto Roberto Fico nel suo discorso di esordio nella campagna elettorale come candidato alla presidenza della Campania con il centrosinistra. Fico dalla sede di Foqus a Napoli, insieme al presidente del M5S Conte con la presenza del sindaco di Napoli Manfredi, ha sottolineato: “faremo dei tavoli nella coalizione che sviluppa i temi del futuro della Campania, stando faccia a faccia con tutte le persone come siamo oggi qui. Saremo in ogni luogo in cui verrà richiesta la nostra presenza, non ci saranno palchi dall’alto ma cercheremo di essere pancia a terra sul territorio con parola d’ordine partecipazione. I nostri meccanismi partiranno da questo, lavorando su un nostro patto sociale con le imprese per avere un valore aggiunto sociale, non solo profitto ma anche valore sociale”.