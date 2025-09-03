Elezioni Regionali, Fdi: “clima elettorale pesante, coesi per vincere”

StrettoWeb

“Serietà”, “impegno”, “coesione”, “trasmissione dei risultati ottenuti”, “continuità e completamento del lavoro portato avanti in questi cinque anni”, affinché le Marche tornino “nel novero delle migliori regioni italiane”. Le parole d’ordine di Fratelli d’Italia, ribadite dal presidente Francesco Acquaroli, in corsa per la riconferma, durante la presentazione nella sede del suo Comitato elettorale, dei 30 candidati del partito in corsa alle prossime elezioni del 28 e 29 settembre: nella lista oltre a consiglieri regionali uscenti, assessori dell’esecutivo Acquaroli anche tanti amministratori tra sindaci, vice sindaci e consiglieri comunali ma anche figure espressione dell’economia e della società civile. Sulla coalizione di centrosinistra, guidata dall’europarlamentare Matteo Ricci, la stilettata dell’assessore Francesco Baldelli: “noi compatti, loro un’ammucchiata elettorale che si disperderà al primo soffio di vento: il primo sarà la sconfitta alle elezioni”.

“Sulla cultura dei veleni e delle accuse non ci appartiene – ha detto Acquaroli parlando ai candidati che lo hanno applaudito a lungo dopo il suo intervento -. E’ una campagna elettorale molto velenosa e c’è un clima pesante in molti territori. Per me la campagna elettorale è passione ed entusiasmo”.