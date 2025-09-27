Elezioni Regionali, Falcomatà: “Occhiuto soffoca ogni prospettiva di sviluppo per la Calabria”

Ospite del circolo territoriale ‘Scudo’ di Pellaro, insieme ai candidati del Partito Democratico Lucia Nucera e Vincenzo Maesano, e alla presenza dei Segretari, provinciale e cittadino, Giuseppe Panetta e Valeria Bonforte, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha voluto ringraziare il Segretario del circolo Paolo Scudo e tutti gli iscritti per l’impegno costante sul territorio e per aver organizzato un appuntamento di preparazione alla sfida elettorale: “grazie a chi come voi contribuisce a dar voce ad un quartiere storico, fatto di militanza e impegno politico, e soprattutto grazie per aver dato luogo e spazio di riflessione sui grandi temi che accompagnano la nostra campagna elettorale in vista delle regionali. Non chiediamo solo consenso ma la condivisione di percorsi che ci aiutino a farci riscoprire quel senso di comunità di cui il nostro Partito ha bisogno”.

Falcomatà ha sottolineato i fallimenti Occhiuto, “figlio della destra peggiore che sta governando il Paese e che a livello regionale, soffoca ogni prospettiva di sviluppo per la Calabria”. Tra i tanti temi, sviscerati anche i disastri sulla sanità che hanno mortificato il diritto alla salute dei calabresi. “Dalla fatiscenza degli ospedali spoke, alle liste d’attesa infinite, dalla chiusura delle guardie mediche alle criticità del servizio del 118, dai medici cubani che scappano nel privato alla distruzione della rete sanitaria territoriale distrutta“, rimarca. E Falcomatà proprio su questo punto ha sottolineato come “anche Pellaro stia subendo le scelte folli di Occhiuto di desertificare l’offerta ambulatoriale dei territori, lasciando chiuso l’ambulatorio di Pellaro secondo un fantomatico principio di razionalizzazione assunto dall’ Asp di Reggio Calabria”.