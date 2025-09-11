Elezioni Regionali, Donzelli: “Fratelli d’Italia al fianco di Occhiuto, Wanda Ferro ama la Calabria”

“Abbiamo fatto liste con la massima attenzione aprendo anche a persone esterne al partito, ma che vogliono condividere l’impegno di Giorgia Meloni nel cambiare l’Italia e di Occhiuto di continuare a cambiare la Calabria”. E’ quanto ha affermato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, a Feroleto Antico, per presentare le liste dei candidati di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. All’evento ha partecipato anche Roberto Occhiuto, ricandidato presidente per il centrodestra.

“Vogliamo essere più forti della legislatura precedente per aiutare ancora di più la Calabria a crescere come sta crescendo. Io credo che, come dice anche lo slogan, quello che ha fatto il centrodestra con Occhiuto in questi quattro anni non si era mai visto negli ultimi quarant’anni in Calabria“, conclude Donzelli.