Elezioni Regionali, Donzelli (FdI): “Toscana difficile, ma sondaggi non ci spaventano”

Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI, a Firenze per un’iniziativa elettorale, ha ribadito che “ovviamente sappiamo che la Toscana è una terra difficile per il centrodestra, ma se Fratelli d’Italia si fosse dovuta arrendere ai pronostici o non fare mai le battaglie difficili, non saremmo il primo partito d’Italia. Ci davano per spacciati quando eravamo all’1,5%, ci abbiamo creduto e siamo arrivati a governare bene l’Italia”.

“Quindi non ci spaventano certamente né i sondaggi né i pronostici, anzi per noi sono il miglior incoraggiamento”, conclude Donzelli.