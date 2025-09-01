Elezioni Regionali, Donzelli (Fdi) a sostegno di Occhiuto: “compatti per far crescere la Calabria”

StrettoWeb

Un un post su X Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia e deputato, lancia un messaggio a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla Regione Calabria in vista delle elezioni del prossimo 5 e 6 ottobre. “Forza Roberto! Senza dubbio compatti e uniti per far crescere davvero la Calabria straordinaria. In 4 anni di più che in 40”, questo è quanto ha scritto uno dei fedelissimi del premier Giorgia Meloni.