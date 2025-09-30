Elezioni Regionali, domani Maurizio Lupi a Reggio Calabria

Con l’avvicinarsi a passo spedito dell’appuntamento delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, scendono in campo i big dei Partiti. A Reggio Calabria, mercoledì 1 ottobre, alle ore 16, arriverà Maurizio Lupi che, insieme al coordinatore provinciale di Noi Moderati, On. Nino Foti e il coordinatore regionale On. Giuseppe Galati, farà il punto su programmi e priorità per il futuro della Regione Calabria, e sul ruolo del Partito nella prossima consiliatura.

Un incontro importante, che giunge nella settimana conclusiva di una campagna elettorale molto intensa e che vedrà la partecipazione dei candidati della circoscrizione Sud, impegnati nella prossima competizione elettorale. L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 ottobre alle ore 16.00 presso l’ÈHotel, in via Giunchi.