Elezioni Regionali, domani Mara Carfagna in Calabria

Domani, venerdì 19 settembre, l’on. Mara Carfagna sarà in Calabria per una serie di incontri elettorali a sostegno della lista Noi Moderati in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025. La giornata inizierà alle ore 11.30 a Caraffa di Catanzaro, presso la Sala Consiliare, per poi proseguire alle ore 13.30 a Montepaone Lido, presso Soverato Dolci. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, è previsto un incontro a Cutro, nella sala polivalente “Falcone e Borsellino”, al quale prenderà parte anche il candidato presidente Roberto Occhiuto.

La giornata si concluderà alle ore 19.00 a Rende, presso il BV President Hotel. Saranno inoltre presenti il coordinatore regionale di Noi Moderati, on. Giuseppe Galati, insieme ai candidati dei vari collegi.