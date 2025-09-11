Elezioni Regionali, domani la presentazione della lista “Democratici e Progressisti” del circoscrizione di Reggio Calabria

La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria annuncia che venerdì 12 settembre alle ore 11, in piazza Camagna, si terrà la conferenza stampa di presentazione della lista Democratici e Progressisti per il collegio Sud alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. I candidati in campo sono: Caterina Belcastro (già sindaca di Caulonia), Marcella Borrello (medico di base), Nino De Gaetano (già assessore regionale), Antonio Morabito (già segretario del Pd metropolitano), Giuggy Palmenta (assessore al Comune di Reggio Calabria), Alessandra Papandrea (casalinga), Carmelo Versace (vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria). Alla conferenza stampa prenderanno parte il segretario provinciale Giuseppe Panetta e la presidente dell’Assemblea provinciale del Pd Tania Bruzzese.

“Lista forte”

“È una lista forte e rappresentativa – dichiara Giuseppe Panetta – che tiene insieme esperienze amministrative e civiche, professionalità diverse e un forte radicamento territoriale. Con queste candidature vogliamo dare un segnale chiaro di apertura e rinnovamento, mettendo al centro il progetto di un centrosinistra largo e inclusivo”.

“L’appuntamento di venerdì – aggiunge Tania Bruzzese – sarà l’occasione per presentare ai cittadini i nostri candidati e le loro storie, ma soprattutto il senso di una sfida che non riguarda solo il Pd, bensì il futuro della Calabria e la possibilità di costruire un’alternativa credibile al governo del centrodestra”.