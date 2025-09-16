Elezioni Regionali: domani Conte a Reggio Calabria e Locri

Prosegue il tour di Giuseppe Conte in Calabria dopo le tappe di oggi nel vibonese. Domani, mercoledì 17 settembre, alle ore 10:00, il leader del Movimento 5 Stelle, sarà ad Arghillà, a Reggio, per incontrare i cittadini. A seguire, alle ore 12:00, l’ex premier sarà all’ospedale di Locri, accompagnato, in entrambe le tappe, da Pasquale Tridico, candidato presidente del centrosinistra unito in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre.

Alle 16.10, infine, in programma la visita alla Diga del Metramo, a Galatro.