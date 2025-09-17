Elezioni Regionali, De Poli: “con Acquaroli le Marche fuori dall’isolamento”

“Abbiamo portato le Marche fuori dall’isolamento. Una Regione che era senza prospettive e che ora guarda al futuro con Acquaroli”. E’ quanto ha detto Antonio De Poli, segretario dell’Udc, durante il suo intervento ad Ancona all’evento di coalizione di centrodestra per sostenere la corsa alla presidenza di Francesco Acquaroli.

“Credo che i numeri e i fatti valgano più delle parole. Più di mille cantieri, qualche miliardo di euro in infrastrutture, sanità e porti. Questo è il programma del centrodestra. Non ci sono chiacchiere, non facciamoci travisare dal centrosinistra che dice cose non vere”, conclude De Poli.