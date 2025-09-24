Elezioni Regionali, Conte: “Tridico e Fico i migliori interpreti di un programma di rinnovamento”

“Pasquale Tridico in Calabria e Roberto Fico in Campania sono stati indicati dall’intera coalizione progressista come i migliori interpreti di un programma di rinnovamento. lo per primo e tutta la comunità del M5s abbiamo lavorato, con umiltà e responsabilità, per costruire un percorso politico e un progetto che fosse vincente e credibile”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista a “QN Quotidiano Nazionale”.

“Sono elezioni fondamentali prima di tutto per i cittadini che a breve andranno al voto. Lancio un messaggio ai delusi e a coloro che si sentono distanti dalla politica: è importante andare a votare, non rassegnarsi”, conclude Conte.