Elezioni Regionali, Conte: “quando ci sono le campagne elettorali il governo ci abitua a promesse mirabolanti”

“Quando ci sono le campagne elettorali il governo ci abitua a promesse mirabolanti“. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a Fabriano, nelle Marche, durante il suo tour elettorale in vista delle regionali del 28 e 29 settembre. “Migliaia di marchigiani stanno rinunciando alle cure e i soldi portati con il Pnrr sono stati spesi poco più del 20%, sprecando un’opportunità”, rimarca Conte.

“Poi si vota e il governo si presenta tutto insieme promettendo la Zes con milioni su milioni. Se i milioni ci saranno li gestiremo oculatamente a partire dalla sanità e dal rilancio del tessuto produttivo”, conclude Conte.