Elezioni Regionali, Conte: “nelle Marche speso solo il 20% fondi Pnrr per la sanità”

“Nelle Marche c’è tanto da fare: abbiamo 150mila marchigiani che hanno rinunciato alle cure”. Lo ha affermato il leader del M5S Giuseppe Conte a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) prima tappa del tour elettorale di due giorni che lo porterà nelle prossime ore, prima a Fermo e poi ad Ascoli Piceno; domani l’ex premier sarà invece a Macerata e poi a Civitanova Marche nelle stesse ore in cui la segretaria dem Elly Schlein sarà invece in visita a San Benedetto del Tronto, a Camerino (Macerata), a Fermo e Ascoli Piceno.

“Pensate ai soldi che abbiamo portato dal Pnrr, un capitolo così importante come quello delle prestazioni sanitarie – ha aggiunto Conte – hanno speso solo il 20%: stanno buttando soldi e ormai siamo in dirittura finale”.