Elezioni regionali, Conte nelle Marche: “convinti che il M5S otterrà un buon risultato”

“Abbiamo assunto una corresponsabilità in questo progetto, ci sentiamo pienamente partecipi e siamo convinti di poter fare un buon risultato, che è la cosa più importante perché poi quel che conta sono i progetti per i cittadini”. Così a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il leader M5S Giuseppe Conte in tour nelle Marche in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, ha risposto a una domanda dei cronisti. Il campo largo di centrosinistra nelle Marche, compreso M5s, sostiene l’europarlamentare dem Matteo Ricci.

“Io pronostici non ne voglio fare voglio semplicemente invitare i cittadini ad andare a votare. La cosa più importante è la partecipazione per dare una buona qualità alla nostra democrazia”. “Ovviamente mi auguro sicuramente un buon risultato ma non tanto per il movimento quanto per l’intera coalizione”. “Noi abbiamo lavorato tantissimo con grande generosità anche per questo progetto – rimarca Conte – come sapete abbiamo sostenuto Ricci, anche nel momento in cui c’è stata la notizia sopravvenuta dell’avviso di garanzia. L’abbiamo valutata con grande serenità, con grande linearità e lealtà. Abbiamo assunto una corresponsabilità in questo progetto, ci sentiamo pienamente partecipi e siamo convinti di poter fare un buon risultato“, conclude Conte.

