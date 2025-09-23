Elezioni Regionali, Conte: “l’alleanza tra il M5S e la destra è il passato, ora mandiamoli a casa”

“Non rinnego quel che è stato e mi assumo sempre la responsabilità, ma con questa destra non c’è possibilità di lavorare e rappresenta il passato. Ora li abbiamo conosciuti meglio, siamo una forza progressista e abbiamo un orizzonte chiaro, mandare questa destra a casa”. E’ quanto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rispondendo – durante il suo tour elettorale ad Ancona – alla domanda di una cronista sull’alleanza con la Lega in passato.

“L’obiettivo nelle Marche è vincere la competizione elettorale per mandare via la giunta Acquaroli che non è stata in grado di inaugurare un’opera. La sanità è allo sfascio totale e non hanno avuto nessuna capacità di usare i fondi del Pnrr che abbiamo portato e messo a disposizione”, conclude Conte.