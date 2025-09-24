Elezioni Regionali, Conte: “i cittadini delle Marche possono archiviare la stagione del centrodestra”

“Sono elezioni fondamentali prima di tutto per i cittadini che a breve andranno al voto. Lancio un messaggio ai delusi e a coloro che si sentono distanti dalla politica: è importante andare a votare, non rassegnarsi. I cittadini delle Marche possono archiviare la stagione di Acquaroli che non è stato in grado di spendere i soldi del Pnrr”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista a “QN Quotidiano Nazionale”.

“In cinque anni Acquaroli non è stato capace di inaugurare una sola nuova opera, dimostrando di non saper spendere i soldi ereditati dai governi precedenti”, conclude Conte.