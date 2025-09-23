Elezioni Regionali, Cesa a Reggio Calabria con i vertici nazionali dell’Udc

Elezioni Regionali, Cesa a Reggio Calabria: evento presso la segreteria politica di Riccardo Occhipinti

Oggi, martedì 23 settembre alle ore 15:45, presso la segreteria politica di Riccardo Occhipinti (Via San Francesco da Paola 49/E – Reggio Calabria), si terrà un incontro promosso dall’Unione di Centro (Udc) con amministratori e delegati del territorio, in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre.

Saranno presenti i vertici nazionali del partito:

  • On. Lorenzo Cesa, Presidente Nazionale UDC
  • Sen. Antonio De Poli, Segretario Nazionale UDC
  • On. Decio Terrana, Responsabile Nazionale UDC
  • Salvatore Bulzomì, Segretario Regionale UDC
  • Riccardo Occhipinti, Segretario Provinciale UDC e candidato al Consiglio Regionale della Calabria

Un’occasione di confronto politico con il territorio, alla presenza della dirigenza UDC.

