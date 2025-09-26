Elezioni Regionali, Carlo Fidanza chiude la campagna di FdI: “in Valle d’Aosta serve stabilità”

Si è conclusa a Sarre con l’europarlamentare Carlo Fidanza, vicepresidente esecutivo del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei e capo delegazione dei parlamentari europei di FdI, la campagna elettorale di Fratelli d’Italia Valle d’Aosta. “Dobbiamo aspettare la riforma che auspichiamo da decenni, ossia l’elezione diretta del Presidente della Regione che porterebbe inevitabilmente stabilità e porrebbe fine a questa stagione di sette presidenti in otto anni”, rimarca Fidanza.

“C’è chi pensa di essere il padrone assoluto della Valle, la tiene sempre bloccata e poi, alla fine, per disperazione, fa accordi con il PD. Questa stagione deve finire: solo il centrodestra oggi può garantire stabilità”, rimarca Fidanza.