Elezioni Regionali, Carfagna in Calabria: “Noi Moderati valore aggiunto per il centrodestra”

“Abbiamo grandi aspettative per le Regionali in Calabria, anche perchè grazie al lavoro di Pino Galati Noi Moderati alle ultime amministrative ha ottenuto risultati davvero importanti, frutto dell’impegno quotidiano sul territorio e della capacità di mettere insieme una squadra formata da amministratori e dirigenti bravissimi, da militanti ed esponenti della società civile che hanno dimostrato di avere passione, competenza, serietà”. E’ quanto ha detto Mara Carfagna, di Noi Moderati, in Calabria in vista delle elezioni regionali.

“Abbiamo costruito liste competitive, con profili autorevoli profondamente radicati sul territorio, che sapranno difendere gli interessi dei cittadini calabresi. Io sono convinta che Noi Moderati saprà rappresentare un valore aggiunto per un centrodestra impegnato a riconfermare un governatore, Roberto Occhiuto, che ha fatto tanto per questa regione”, conclude Carfagna.