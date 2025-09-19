Elezioni Regionali Campania, Piantedosi: “salvo sorprese il candidato sarà un civico”

“Siamo alla stretta finale, a meno di sorprese dell’ultima ora il candidato presidente del centrodestra in Campania avrà un profilo civico“. E’ quanto ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della sua partecipazione alla due giorni di confronto promossa dal settimanale Corriere dell’Irpinia ad Avellino sui temi della legalità e dello sviluppo.

Piantedosi ha anche sottolineato “gli elementi di contraddizione dell’alleanza di centrosinistra che vede insieme Vincenzo De Luca e Roberto Fico: entrambi si sono distinti in questi anni per divisioni nette e marcate”.