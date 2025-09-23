Elezioni Regionali Campania, Misiani (Pd): “De Luca candidato? Decideranno i dirigenti”

“È un iscritto al Pd e se deciderà di candidarsi ne discuterà il nuovo gruppo dirigente che uscirà dal congresso regionale del partito ne prossimi giorni”. E’ quanto ha affermato Antonio Misiani, commissario regionale del Pd in Campania, in riferimento al presidente della regione uscente, Vincenzo De Luca, intervistato da ‘Primativvu’ nel programma “Centro Direzionale”.

“Saranno loro a valutare – ha aggiunto Misiani– se questa scelta sarà utile o meno, scelta che peraltro finora il presidente De Luca non ha mai esplicitato”