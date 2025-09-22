Elezioni Regionali Campania, Martusciello: “Forza Italia è pronta, il problema lo pone la Lega…”

“Non è un problema che riguarda la Campania, qui siamo in fase avanzata e c’è una effervescenza della società civile che ha portato ad una serie di proposte che sono state ampiamente valutate. Il problema lo pone un po’ la Lega al Nord perché hanno la questione della Lombardia, del Veneto. Non è una corsa contro il tempo ma noi qui in Campania siamo pronti e siamo in tempo per vincere le elezioni”. Lo afferma il segretario regionale campano di Forza Italia Fulvio Martusciello a Salerno in merito alla mancanza del candidato della coalizione in Campania, sottolineando che comunque tutti i partiti del centrodestra stanno già preparando le liste.

“A Salerno siamo in fase avanzatissima perché la lista è pronta Abbiamo dei candidati in più rispetto al numero previsto che era quello di nove e quindi abbiamo tantissime professionalità che hanno dato la loro disponibilità, donne in gamba, valide”, rimarca Martisciello. Quanto al candidato presidente, ha concluso, “penso che questa sia la settimana giusta per poter cominciare la campagna elettorale”.