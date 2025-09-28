Elezioni regionali Campania, il commissario di Fdi: “Cirielli il miglior candidato”

“Il nostro Partito, primo della coalizione sia alle Politiche che alle Europee, ha detto da tempo che è per una scelta politica individuando in Edmondo Cirielli il nome migliore per completezza di curriculum e dimostrazioni elettorali date. Il centrodestra è una coalizione e nessuno può arrogarsi il diritto di parlare per tutti, questo ancor meno quando non ci sono i numeri di essere primo partito. Noi riteniamo di avere la migliore soluzione internamente diversamente da chi pensa di dover ricorrere a civici”. Lo afferma Antonio Iannone, commissario regionale di Fdi in Campania.

"La scelta – prosegue Iannone – toccherà al tavolo nazionale e non occorre, anzi è deleterio, pensare di esternare senza rispetto per tutti. Noi giochiamo con la convinzione che costruire la vittoria sia possibile ed anche un dovere per non lasciare la Campania, dopo dieci anni di De Luca, a Fico".