Elezioni Regionali Campania, il centrodestra punterebbe sull’ex Prefetto di Reggio Calabria

Su chi punta il centrodestra in Campania in vista delle elezioni regionali? La quadra si potrebbe trovare con Michele Di Bari, prefetto di Napoli. La figura dell’ex prefetto di Reggio Calabria dovrebbe mettere d’accordo Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e centristi vari. Entro qualche giorno dovrebbe arrivare l’ufficialità sul nome da proporre ai campani anche se potrebbero esserci delle sorprese in caso il prefetto rinunciasse all’investitura.
Di Bari si scontrerebbe con l’ex presidente della Camera Roberto Fico, candidato del campo largo M5S-Pd-AVS che dovrebbe avere anche l’appoggio del Governatore De Luca.