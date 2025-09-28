Elezioni Regionali Campania, Fico e Conte: “liste pulite e legalità non negoziabili”

“La selezione dei candidati usando il codice etico è una prospettiva che non è nulla di nuovo per noi del M5S. Quando siamo in gioco, vogliamo sempre che i candidati rispondano a un codice deontologico. Lo facciamo dappertutto”. E’ quanto afferma Giuseppe Conte a Napoli a sostegno di Roberto Fico. L’ex premier sottolinea come la trasparenza dei candidati verrà definita “anche sulla base di un comitato che guardi gli aspetti importanti, i principi di legalità, di etica pubblica, che per noi sono dei valori non negoziabili”.

Roberto Fico conferma: “è chiaro che quando si fa il carico pendente, il casellario giudiziale, vedremo che cosa ci sarà e vedremo anche casi che studieremo”.