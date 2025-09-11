Elezioni Regionali Campania, De Luca: “non parlo di cabaret”

“Non parlo di cabaret. Quando sto su un cantiere io parlo di opere pubbliche. Voi siete tutti eccitati per fare un po’ di ammuina, di polemiche”. Risponde così il governatore uscente della Campania, Vincenzo De Luca, ai giornalisti che, in occasione dell’avvio dei lavori alla diga di Campolattaro, nel beneventano, alla presenza del vicepremier leghista, gli chiedevano delle regionali.

“Io allineato a Salvini? Tutt’al più è Salvini allineato a me. Voi siete appassionati dell’ammuina e delle polemiche perché dovete scrivere qualcosa, io no perché mi fa male la testa da quando mi sveglio la mattina. Quello che interessa a me è far partire le opere dei cantieri, tutto il resto no”, conclude De Luca.