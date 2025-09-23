Elezioni Regionali Campania, De Luca: “incontrare Fico? Sì, a patto di non ascoltare stupidità”

“Sono disponibile ad incontrare chiunque, ma ad una condizione: di non ascoltare stupidità”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un’iniziativa in provincia di Avellino, ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità di un incontro con il candidato della coalizione di centrosinistra Roberto Fico. “Mi auguro che nei prossimi giorni si definisca un programma serio per continuare le politiche all’avanguardia che la Campania ha messo in campo”, rimarca De Luca.

De Luca ha poi ricordato i dati elettorali di cinque anni fa: “gli equilibri erano questi: M5s, 9 per cento; De Luca 70 per cento. Certo che bisogna rinnovare, ma devono farlo per primi quelli del 9 per cento”.