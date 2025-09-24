Elezioni Regionali Campania, De Luca durissimo: “dopo di me no a scemenze demagogiche”

“E’ un lavoro straordinario quello che abbiamo messo in cantiere e che stiamo realizzando. E che ci auguriamo che sia, per l’uno per cento del 99 per cento che abbiamo realizzato, completato da chi verrà dopo chi vi sta parlando”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione dei nuovi treni Aversa-Piscinola. “Ci auguriamo ovviamente che rimanga la concentrazione sul lavoro, non sulle pippe della politica politicante o sulle scemenze delle bandierine demagogiche”, rimarca De Luca.

“Ci auguriamo che chi verrà, rimanga concentrato sulle cose sul lavoro immenso che è stato fatto. Perché questo davvero cambia il modo di vivere dei nostri concittadini e della nostra comunità”, conclude De Luca.