Elezioni Regionali, Calenda: “Pd umiliato, si inchina al M5S”

StrettoWeb

“Bettini inneggia a Trump contro l’Europa, D’Alema va da Putin e Xi Jinping. Bersani si schiera contro le garanzie di sicurezza all’Ucraina. Conte, Bonelli e Fratoianni sono da tempo su posizioni di resa a Putin. La sinistra italiana – perché non si può più chiamare centro sinistra – torna all’anti occidentalismo e diventa così un pericolo per la tenuta del posizionamento internazionale del paese. Abbiamo bisogno di volenterosi che si assumano il rischio di costruire la casa dei liberal-democratici“, è quanto afferma il leader di Azione, Carlo Calenda.

“La tradizionale cultura di governo del PD sta uscendo fuori martoriata e umiliata da queste elezioni regionali e dagli inchini ai 5Stelle. E’ il momento di osare. Lo richiede la gravità del passaggio storico“, conclude Calenda.